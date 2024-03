ABCCON MS e parceiros realizam Jornada Estadual do Direito do Consumidor

No dia 15 de março, data em que é celebrado o Dia Nacional do Consumidor, a ABCCON MS, juntamente com a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor-SEODC/Procon/MS e a Escola Superior da Defensoria Pública – ESDP realizam a Jornada Estadual de Direito do Consumidor, com importantes debates sobre o tema.

O evento será realizado das 9h às 12h, na Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, na Rua Raul Pires Barbosa, 1464 – Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

“O evento retoma uma tradição, parada há vários anos, de se ter um simpósio técnico que reúne os personagens do Sistema Estadual de Direito do Consumidor, em alusão ao Dia Nacional do Consumidor, comemorado em 15 de março”, afirma o presidente da ABCCON/MS, Demontiê Macedo.

O evento terá início com a palestra “Acesso à Justiça dos Consumidores contra o mito da litigância predatória”, com o palestrante Igor Rodrigues Britto, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, advogado, professor universitário, mestre em Direito, e que atua há mais de 23 anos em defesa dos consumidores.

As inscrições para participar da Jornada Estadual de Direito do Consumidor devem ser feitas por meio do site www.defensoria.ms.def.br, na aba “Para o Cidadão”, em seguida clica em “Escola Superior da Defensoria”, e por fim em “Confira aqui a programação de cursos da ESDP”. O evento também será transmitido pelo YouTube da ESDP/MS (@ESDPMS).