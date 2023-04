Champions League: Em semana decisiva, italianos sonham com vaga na semifinal

Napoli, Milan e Inter vão ter semana decisiva na competição

Milan, Napoli e Inter de Milão se preparam para uma semana decisiva nas quartas de final da Champions League, que pode classificar pelo menos dois deles para a semifinal da competição.

Após derrotar os napolitanos em casa por 1 a 0, os rossoneri desafiarão amanhã (18) os azzurri no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a partir das 16h (de Brasília).

Além de precisar frear o atual líder da Série A em campo, o plantel milanista vai encarar a apaixonada torcida do time da Campânia.

A Internazionale, por sua vez, está em um longo jejum de vitórias no Campeonato Italiano, mas os comandados de Simone Inzaghi ganharam do Benfica no encontro de ida.

Milan x Napoli

Sem muitas chances de vencer a Série A, o Milan concentra todas as suas forças na Champions League.

Os rossoneri, contudo, deverão viajar sem o atacante Olivier Giroud, que sofreu um problema no tendão de Aquiles. Com a possível ausência do veterano francês, autor de 12 gols em 37 jogos nesta temporada, o técnico Stefano Pioli precisará escolher entre Ante Rebic e Divock Origi para assumir a vaga do artilheiro.

Os napolitanos não parecem abatidos pelo resultado adverso em Milão, pois o clube ainda lidera com folga a liga e terá Victor Osimhen de volta ao time titular. O nigeriano, que havia sofrido uma lesão muscular, ficou de fora dos dois jogos do Napoli contra o Milan disputados neste mês.

Superado os problemas físicos que afetaram o departamento ofensivo, o Napoli recebeu um enorme impulso para tentar desbancar a desvantagem de um gol. Se o retorno de Osimhen é visto com euforia em Nápoles, o zagueiro dinamarquês Simon Kjaer, do Milan, não enxerga desta forma e declarou que pouco vai mudar. “Não vai mudar muito. Osimhen é um jogador com grandes qualidades, muito veloz e muito físico. Ele vem fazendo uma temporada fantástica. Nos preparamos para ele, mas a base continua a mesma”, disse o escandinavo.

Luciano Spalletti tem a volta do centroavante nigeriano, mas não poderá colocar em campo Kim Min-jae e André-Frank Zambo Anguissa.

Inter x Benfica

A Internazionale vai encarar o Benfica pela quinta vez na história e nunca perdeu para os portuguêses, pois soma três vitórias e um empate. Embora os números joguem a seu favor, inclusive o resultado no primeiro jogo, os italianos não terão vida fácil em Milão.

Inzaghi, que está pressionado pelos péssimos resultados na Série A e pela seca de gols do ataque, não terá disponível os zagueiros Milan Skriniar e Stefan de Vrij por problemas físicos. O holandês provavelmente será substituído pelo veterano Francesco Acerbi.

Os nerazzurri também podem embolsar uma bolada em caso de classificação para as semifinais, um valor que é estimado em cerca de 30 milhões de euros.

Da AnsaFlash