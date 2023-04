Governo de MS vai promover reforma de escola em Mundo Novo

Para melhorar o ambiente escolar e contribuir com o aprendizado dos alunos, o Governo do Estado vai promover a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Marechal Rondon, que fica no município de Mundo Novo. O investimento será de R$ 7,4 milhões nesta obra.

A licitação já está na fase final e o próximo passo é a assinatura do contrato para início dos trabalhos na unidade. Entre as ações previstas está pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, adequação para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico, entre outras intervenções.

Primeira escola de Mundo Novo, a Marechal Rondon tem 691 alunos e funciona tanto no ensino regular, como em período integral. Com alunos do 1° Ano Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio, ela tem aulas de manhã e à tarde.

A diretora da unidade, Cintia Cibele Urague, descreveu que a reforma e ampliação da escola era uma demanda antiga da comunidade escolar, que agora será realizada pelo Governo do Estado. “Desde o ano passado estamos funcionando também em tempo integral, por isso era necessária esta reforma, até porque temos novas demandas”.

Ela destacou que existe a necessidade de reforma nos banheiros, refeitório e vestiários, até porque alunos passaram a ficar o dia inteiro na escola. “A obra será um grande feito para todos nós e só vai contribuir para melhorar o ambiente de ensino. A expectativa é muito positiva”, completou.

“Nossa meta é educação de qualidade, para preparar nossos alunos para o futuro, dispondo de espaços modernos com acessibilidade. Não tem desenvolvimento sem educação, todos aqui são frutos da educação”, afirmou o governador Eduardo Riedel.