CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da Seleção Brasileira

A CBF anunciou nesta quarta-feira Dorival Júnior como novo treinador da Seleção Brasileira. Segundo o Lance!., o comandante será apresentado na sede da entidade nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília).

Em março, o técnico irá encarar seu primeiro compromisso com a Amarelinha na convocação de jogadores para amistosos contra Espanha e Inglaterra. O treinador substitui Fernando Diniz, que foi demitido na última semana.

Na segunda-feira (8), Dorival Júnior deixou o São Paulo antes do início da temporada. O comandante conquistou uma inédita Copa do Brasil para o Tricolor em 2023, além de ter vencido o mesmo torneio e a Libertadores com o Flamengo em 2022.

Embora a CBF não tenha divulgado detalhes, o treinador assinou um contrato com validade até fim da Copa do Mundo de 2026. Nesse ano, o técnico terá compromissos pela Copa América e Eliminatórias.