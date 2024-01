Tá Definido: Marcos Pacco confirma que PSDB terá candidato a prefeito em Itaporã

O prefeito Marcos Pacco confirmou através da sua assessoria de imprensa, que o PSDB terá candidato a prefeito nas próximas eleições municipais de 2024.

Falando do alinhamento com o governo do estado, desde o governo de Reinaldo Azambuja e caminhando junto com a nova gestão de Eduardo Riedel, o prefeito exaltou as conquistas que o município teve neste período, fato que mostra a força do projeto pensando para Itaporã. “Em time que está ganhando não se mexe!”. Com esta frase, o prefeito pontuou as inúmeras conquistas de sua administração e disse que é muito importante essa harmonia com o governo do estado.

Falando das obras, incluindo do Anel Viário que recebeu ordem de serviço na última sexta-feira, Pacco disse; “Isso é uma sequência de ações que começou com Azambuja e agora vai se materializar com Eduardo Riedel”. Em 2024 Itaporã mais uma vez se transformará em um grande canteiro de obras, onde recursos na ordem de mais de 30 milhões de reais, serão transformados em benefícios para população nos bairros e nos distritos, na revitalização do Calçadão Frei Paulino, no alargamento da via que dá acesso ao distrito de Montese nas mediações da C-vale entre o córrego sardinha e o cemitério Cristo Redentor, além de uma implantação de um amplo programa de pavimentação asfáltica e drenagem nos quadrantes do município.

O que vem por aí em 2024, nos distritos?

– Em Montese, inicialmente as obras começam com R$ 2 milhões de pavimentação para beneficiar os moradores do distrito.

– Santa Terezinha na ordem de R$1 milhão de reais.

– No distrito do Carumbé as obras somam R$850 mil reais.

– Já em Piraporã, o valor total do projeto somou R$917 mil reais.

+ Asfalto chegando

O Bairro João de Deus será contemplado com R$ 2,9 mi em pavimentação asfáltica.

A Rua Atílio Genario em Itaporã, entre as mediações do fórum e o parque dos ipês receberá recapeamento e drenagem, para sanar o problema de alagamento, estimados no valor de R$ 1 milhão e 400 mil reais.

Os processos licitatórios serão licitados entre 30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2024, lembrando que o dinheiro já está em conta. Estes recursos são oriundos de emendas do Senador Nelsinho Trad (6 milhões), Beto Pereira 840 mil, somado aos recursos próprios do município.

Não para por aí…

Em 2024, está em análise para ser aprovado na CEF (caixa econômica federal), R$ 9 milhões do Senador Nelsinho Trad para asfaltamento e drenagem em diversos bairros do município tais como; Brinco de Ouro, todos os distritos e diversas ruas do município que ainda não são pavimentadas.

Além disso, temos em vias de liberação ministerial, mais duas emendas sendo R$ 5 milhões do Senador Nelsinho Trad e R$ 5 Milhões do Deputado Vander Loubet. Este montante é para ser aplicado em vias não asfaltadas, mais precisamente nos corredores da zona rural com recuperação completa de parte da malha viária do município.

Novidades = ITAIPU Bi-Nacional

Também já aprovado e em vias de licitação, o município terá R$ 2 milhões de reais para asfaltamento em duas vias de dois quilômetros na cidade. Este recurso vem da Itaipu Bi-Nacional, haja vista que Itaporã, entra no percentual dos 44% dos municípios que receberão royalties da empresa. O município já definiu a rota e nos próximos dias o prefeito irá apresentar a população.

Recursos do governo do Estado

Do governo do estado, Itaporã foi contemplado com recursos na ordem de R$ 55 milhões para a construção do Anel Viário, lembrando que a ordem de serviço desta obra, já foi oficializada na última sexta-feira, 05/01.

Também do governo do estado, serão destinados R$ 2,5 milhões de reais para a revitalização do Calçadão Frei Paulino, que contará com reforma do piso, alongamento do palco, implantação de um parque infantil, nova iluminação, novos quiosques em alvenaria, pórticos de entrada, novos banheiros, além de passagem de nível para a igreja católica e para o banco Bradesco.

Vale lembrar que o projeto do Calçadão já está pronto e será encaminhado para licitação no governo do estado. Dentro deste pacote de obras que tem a parceria governo de Mato Grosso do Sul, somado a contra partida do município, também serão construídas vias laterais, ou radiais, na MS-157 das imediações da C-vale até a grande Cohab.

O prefeito Marcos Pacco disse que é extremamente positivo o alinhamento com o governo do estado, reiterando que tudo isso é um fato inquestionável e que vem fazendo muito bem para a comunidade e para o desenvolvimento de Itaporã.

Indagado sobre as eleições municipais de 2024, o prefeito Marcos Pacco reiterou que o PSDB de Itaporã, lançará com toda certeza candidato a prefeito nas próximas eleições. “Não há motivos para mudar, nossa cidade está nos trilhos do desenvolvimento, Itaporã está indo muito bem, obrigado!”. Disse o Pacco.