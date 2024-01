Carga de maconha avaliada em R$ 11 milhões é apreendida pela DEFRON em Dourados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 05, cerca de cinco toneladas de maconha, no município de Dourados. A apreensão faz parte da operação “Protetor”, desencadeada pela unidade policial.

Segundo apurado, informações de inteligência apontavam que uma casa localizada no Jardim Rasslem estava sendo utilizada como entreposto de drogas. Deste modo, o local passou a ser monitorado pelos policiais civis, que ontem conseguiram interceptar uma carga que seria encaminhada para o Estado de São Paulo, para abastecer facções criminosas.

Ao fazer a incursão no imóvel, uma equipe da DEFRON localizou muitos fardos de maconha. Na casa não havia mobiliário, nem tão pouco moradores e estava sendo utilizada exclusivamente para o armazenamento de entorpecentes.

No galpão também foi localizado um caminhão VW/9.150E, com placas adulteradas. A maconha, após pesada, totalizou 5.484 quilos, distribuídos em 225 fardos, material avaliado em cerca de R$ 11 milhões nos grandes centros.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.