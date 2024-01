Governador em exercício entrega obras em Caarapó e autoriza ampliação da rede de saneamento

O governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha) esteve nesta sexta-feira (5) em Caarapó para realizar uma série de atos que trazem melhorias para a população na educação e infraestrutura. O município do sul do Estado está recebendo aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos.

Um dos compromissos na cidade foi a entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Vianna. Acompanhado do secretário de Educação Hélio Daher, o governador em exercício enalteceu o trabalho educacional.

“Educação é movida pelo trabalho e dedicação. Trabalhar em um ambiente escolar, ser diretor de uma escola, não é apenas um componente salarial, é preciso ter amor. Quando se fala da horta, quando fala da sala de informática, isso é ato de amor”, pontuou.

A Escola Joaquim Vianna é a segunda maior unidade em número de alunos da rede estadual em Caarapó. Foram investidos na reforma cerca de R$ 6 milhões e o secretário Hélio Daher confirmou que Caarapó atingiu 100% das escolas estaduais reformadas. “Estamos com 125 unidades escolares no Estado com alguma intervenção e outras 40 concluídas e prontas para entrega”, concluiu.

A solenidade de reinauguração da escola, que completa 50 anos de história e memória, contou com a apresentação musical de estudantes.

Em 2023, a unidade escolar atendeu 745 alunos matriculados desde o 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA) e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O município conta com oito unidades escolares, entre escolas e extensões. Juntas, elas foram responsáveis por atender 2.815 estudantes. O Governo de Mato Grosso do Sul aplicou mais de R$ 180 milhões na reforma de cerca de 40 unidades escolares em todo o Estado.

Obras de infraestrutura

Na área de infraestrutura, Barbosinha assinou a autorização para licitação da obra de ampliação da estação de tratamento de esgoto, além da construção de uma outra com capacidade de processar 60 litros por segundos. “É uma obra que fica pra vida inteira”, disse.

Os investimentos em saneamento básico totalizam R$ 33,5 milhões, completou o governador em exercício. Além disso, o Estado, junto à Sanesul, vai executar 25 mil metros de rede coletora de esgoto, interligando a 1.402 unidades domiciliares.

Caarapó está entre os municípios beneficiados pelo Programa Avançar Cidades, que tem como objetivo universalizar os serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul. Ao se referir as melhorias na cidade, o prefeito de Caarapó, André Luiz Nezzi de Carvalho, salientou que as obras em saneamento e educação trazem economia em saúde e transformações de vidas.

“Talvez é a que menos aparece para a população mas é aquela que traz a principal melhoria, porque cada real que você investe em saneamento, você economiza na saúde e na qualidade de vida da nossa população. A gente fica feliz com as transformações das escolas do Mato Grosso do Sul”.

Barbosinha ainda supervisionou a área onde será construído o quartel da Policia Militar e recebeu explicações das operações e monitoramento realizados no município. O governador em exercício registrou que, posteriormente, o Pelotão da PM em Caarapó será transformado em Companhia Independente. “A mudança proporcionará o aumento do efetivo policial na região”.