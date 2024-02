Candinho Gabínio pede grade de proteção em via perigosa e melhorias na Coophafronteira

O Vereador Candinho Gabínio acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a implantação de barras de proteção (Guard rail) na via que liga os bairros São Vicente de Paula, Carandá Bosque e os Ipês I, II, III.

O pedido foi feito por meio de indicação, lida em Plenário, na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo,

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “a presente indicação visa pedir a implantação de guard rail ou (defensa metálica) que é uma forma de proteção para veículos desgovernados, que podem colidir, com outros veículos e até mesmo pedestres. Desta forma, amparado nas explicações em tela solicitamos o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

Poda de árvores na Coophafronteira

O Vereador Candinho Gabínio também apresentou indicação solicitando que seja feita a poda de árvores na praça central da Coophafronteira, próxima à academia ao ar livre.

“A presente indicação é embasada nos riscos que o tamanho atual das árvores representa, as mesmas estão obstruindo a iluminação próxima a academia desta praça. Ao serem podadas, as árvores não impedirão que a iluminação pública cumpra seu papel, tornem a praça convidativa à população no período noturno, afugentam delinquentes e assim oferecer maior segurança à população. Desta forma, amparado nas explicações em tela solicitamos o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou o parlamentar.