Mbappé assina contrato com Real Madrid, diz jornal

Segundo o jornal “Marca”, a novela entre Real Madrid e Mbappé está perto de chegar ao fim. O atacante francês já assinou contrato com os merengues, e será reforço da equipe a partir de 1º de julho. O vínculo foi assinado há duas semanas, ainda antes do astro comunicar o PSG de que não renovaria com o clube. O contrato do atleta com a equipe francesa vai até 30 de junho. As informações são do Lance!.

Após o ajuste de algumas cláusulas, o atacante chegará como o atleta mais bem pago do elenco, com um salário entre 15 (R$80 milhões) a 20 milhões (R$106 milhões) de euros e um bônus por objetivos. No acordo que ambas as partes chegaram em 2022, onde ficou faltando somente a assinatura do francês, seus ganhos eram de 26 milhões de euros (R$138 milhões) líquidos em média. Durante as duas últimas temporadas no PSG após a renovação de seu contrato, Mbappé ganhou 72 milhões de euros brutos (aproximadamente R$384 milhões).

A apresentação do craque francês, será no dia 1º de julho, no Santiago Bernabéu. O calendário europeu da próxima temporada estará apertado, tendo a Eurocopa na Alemanha (de 14 de junho a 14 de julho) e os Jogos Olímpicos em Paris (onde o torneio de futebol dura de 24 de julho a 10 de agosto) onde Mbappé já disse que quer participar, já que as olimpíadas serão na sua cidade natal, o Real Madrid poderá desfrutar do craque após a competição.

O astro chega a equipe merengue para compor o “ataque dos sonhos” da equipe espanhola, fazendo um quinteto com Bellingham, Rodrygo, Vini Jr. e Endrick. O namoro de Real Madrid com o craque francês, chegou ao fim, e, finalmente, a torcida madridista verá o campeão mundial de 2018, vestindo sua camisa.