Banco Mercantil do Brasil registra lucro líquido recorde de R$ 201 milhões no ano de 2022

Lucro líquido supera em 9% o ano anterior, quando foi registrado recorde de R$ 184 milhões

Receita de prestação de serviços foi de R$ 435 milhões em 2022, um aumento de 23%

Portfólio da carteira de crédito chegou a R$ 11 bilhões no 4T22, número 23% superior em comparação ao período anterior

A evolução do modelo de negócio do Banco também foi reconhecida em elevações de ratings

Em alta entre os bancos, a inadimplência manteve-se estável no trimestre, permanecendo em 3,3%

O Banco Mercantil do Brasil (B3: BMEB3, BMEB4), instituição financeira com foco no público 50+, anuncia os resultados do 4º trimestre de 2022 com destaque para o registro do lucro líquido recorde de R$ 201 milhões no ano, crescimento de 9% em comparação com o exercício anterior, e de R$ 65 milhões no 4T22, que registrou aumento de 49%.

A receita de prestação de serviços (tarifas bancárias, seguros, cartões, entre outros) também foi um dos destaques, chegando a R$ 435 milhões no ano de 2022, aumento de 23% em comparação com o ano anterior. No 4º trimestre de 2022, a receita foi de R$ 125 milhões, alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de seguros e assistências somou uma receita de R$ 46 milhões no 4T22, elevação de 39% em relação ao mesmo período no ano anterior, e totalizou 1,2 milhão de apólices ativas e mais de 820 mil clientes.

Ganho de eficiência

A despesa com pessoal fechou o ano em R$ 455,5 milhões, contra R$ 456,6 milhões em 2021. As despesas administrativas somaram R$ 831,1 milhões em 2022 contra R$ 831,5 milhões do ano anterior, demonstrando estabilidade. Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil do Brasil, destaca que os resultados recordes registrados no ano, apesar do cenário macroeconômico adverso, são atribuídos à consolidação do posicionamento estratégico do banco que possibilitou uma estrutura com mais escala e ganhos de eficiência. “Conseguimos expandir nossas principais linhas de receita mantendo a estrutura administrativa bem estabilizada. Atingimos marcos importantes, aliando inovação, resultado e oferecendo o melhor ecossistema financeiro aos mais de 6,1 milhões de clientes”, afirma. “Investimos em inovação tecnológica, marketing, branding, talentos, canais digitais e segurança bancária. Essas iniciativas auxiliaram em novas frentes e contribuíram nos resultados expressivos do Banco”, completa o executivo.

O portfólio total da carteira de crédito chegou a R$ 11 bilhões no 4T22, aumento de 23% em comparação ao ano anterior. A carteira é composta majoritariamente por empréstimos consignados para pessoa física, que no 4T22 superou R$ 6,3 bilhões, número 11% maior em comparação ao ano anterior.

A evolução do modelo de negócio do Banco também foi reconhecida em elevações de ratings pelas agências internacionais de classificação de risco Fitch Ratings e S&P Global Ratings (S&P). Foram seis aumentos, em um total de oito graus elevados, nos últimos três anos e meio. “Mesmo com os impactos provocados pela alta da taxa Selic e a inadimplência que esteve em alta no mercado, nossa carteira de crédito para pessoa física cresceu preservando o nível de inadimplência, que fechou estável em 3,3% (+0 p.p) quando comparado ao mesmo trimestre do exercício anterior”, diz Paulino Rodrigues, CFO da instituição.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) para o período foi de 16,7% e o Índice de Basileia está em 15,2%. “No 4º trimestre de 2022, atingimos a melhor margem financeira líquida do ano, chegando a 20,7%, contra 20,3% em 2021. Seguimos reforçando nossas estratégias para ser o melhor ecossistema financeiro para o público 50+”, finaliza Rodrigues.

O banco também encerrou o ano com destaques em seus canais digitais. No WhatsApp foram mais de 4,5 milhões de atendimentos no 4T22 e a ferramenta já representa mais de 62% de todos os atendimentos da instituição. No aplicativo do banco, a facilidade de acesso e uso do público 50+ garantiram o índice de 89% de reuso mensal, estimulando a ampliação do número de parceiros no marketplace, que encerrou o ano com mais de 850 empresas associadas.

Sobre o Mercantil do Brasil

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4) vem passando por uma importante transformação nos últimos anos, pautada no investimento em inovação, dados, tecnologia e pessoas. Contando com mais de 6,1 milhões de clientes, o banco mineiro tem foco no público com 50 anos ou mais, e carrega em seu DNA o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única.

Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings de melhores empresas para se trabalhar e na 5ª colocação dos maiores pagadores de benefícios previdenciários do país.

O Banco atingiu o patamar de excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e seu grau de satisfação com produtos e serviços, apurada de forma contínua. A instituição possui uma rede com mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em 180 cidades pelo país.