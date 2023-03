Dia da Mulher: Servidoras da prefeitura de Caarapó são homenageadas pela administração municipal

A administração municipal de Caarapó faz, ao longo desta quarta-feira (8), homenagens dedicadas às servidoras públicas municipais pela passagem do Dia da Mulher. Uma lembrança com dedicatória começou a ser entregue às funcionárias logo pela manhã.

Na mensagem direcionada às mulheres, a administração do prefeito André Nezzi afirma que “a missão da mulher é ser protagonista de sua própria história, conquistando e ocupando o seu espaço e, principalmente, sempre levando em conta que o lugar da mulher é onde ela quer estar”.

Os números relativos ao quadro de servidores da prefeitura de Caarapó revelam a importância das mulheres para a gestão municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Governo e Administração, o quadro de servidores do Poder Executivo municipal tem 1.120 mulheres, o que representa 68% do total geral, que tem 1.640 funcionários.

Paralelamente à entrega dos “mimos”, outras atividades alusivas ao Dia da Mulher estão previstas para esta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, informou será realizada palestra para as servidoras da área de saúde com a terapeuta Joseanne Cristina, com abordagem de assuntos relacionados à saúde emocional; relação da saúde física/mental/social; cultura de Paz; a pandemia e suas consequências no estado emocional; por que diminuir o stress é necessário; cuidado e autocuidado; escuta qualificada; fortalecimento de vínculos; práticas integrativas e complementares em saúde; razão e emoção: como alinhar; terapia de florais: o auxílio da natureza; como melhorar a autoestima, medos, pânicos e outros sentimentos com os florais. Nos dias 9 e 10, haverá atendimento individual com as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde.

A prefeitura de Caarapó também publicou, por meio das redes sociais, dedicatória dirigida ao público feminino geral do município, em que deseja um “feliz dia da Mulher, todos os dias. Pois apenas 8 de março é pouco para representar toda a história de luta, beleza e poesia que é ser mulher!”. Na sequência, a mensagem registra que “a prefeitura Municipal de Caarapó parabeniza a todas as mulheres nesta data especial, Dia Internacional da Mulher. Para todas as mulheres do mundo, um dia pleno de amor e harmonia!”.