Riedel participa de café da manhã e homenagens às servidoras da Governadoria

No Dia Internacional da Mulher, o governador Eduardo Riedel participou de um café da manhã e homenagem as servidoras da Governadoria. No encontro foi apresentada a campanha e as atividades prevista para este mês, que tem como foco o empoderamento, empreendedorismo e protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses.

Durante o evento a primeira-dama, Mônica Riedel, disse que é um dia de comemoração, mas também de reflexão sobre as conquistas das mulheres. “Meu recado é que todas aqui continuem sendo relevantes e que sempre deem a mão pata uma mulher que está precisando. Tenham sororidade. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso entorno”.

A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Sant’anna Oliveira, aproveitou a oportunidade para apresentar a campanha “Somos Inspiração, somos protagonismo”, que prevê uma série de ações para fomentar a autonomia financeira, qualificação profissional, inclusão, diversidade e protagonismo das mulheres do Estado.

“Somos muitas e somos diversas, queremos ser reconhecidas e valorizadas. Vamos desenvolver uma política de Estado para as mulheres. Este é um momento oportuno, o protagonismo das mulheres sul-mato-grossense está sendo renovado. Nosso governo vai defender a mulher negra, deficiente e indígena e avançar na nossa luta na sociedade”, disse Oliveira.

A secretária-adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Viviane Luiza, destacou que as atividades voltadas às mulheres vão seguir ao longo do mês. “Entre elas temos novos cursos de qualificação e hoje a Funtrab faz o dia D de vagas de empregos para as mulheres”.

Ao final do encontro, o governador destacou que é preciso valorizar este momento e agradeceu a todas as mulheres que trabalham na Governadoria. “Não poderíamos começar o dia sem um café da manhã, sem reconhecer o trabalho de vocês aqui neste prédio. Temos que repreender fortemente qualquer ação de preconceito, de questionamento à igualdade às mulheres, esta é a nossa grande busca”.