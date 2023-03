ISI Biomassa oferece bolsas de até R$ 5 mil para pesquisadores na área de química

O ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), de Três Lagoas, oferece duas bolsas, com duração de 12 meses, para pesquisadores da área de química para atuar em programa de incentivo à inovação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março pelos links: http://www.ms.senai.br/processo_seletivo/processo/?id=263 e http://www.ms.senai.br/processo_seletivo/processo/?id=263.

Na modalidade Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI A – Nível I), a bolsa oferecida é no valor de R$ 4 mil. O candidato à vaga deve possuir graduação em Química, Engenharia Química, Engenharia de Materiais ou áreas afins e experiência profissional comprovada de pelo menos 2 anos, em atividades em laboratório de pesquisa na área de transformação de biomassas e novos materiais.

É desejável ter experiência em técnicas analíticas para caracterização de biomassas: análise imediata, poder calorífico, FTIR e caracterização de macroconstituintes de biomassas; além de conhecimento em processos de obtenção de biomateriais via rotas de termoconversão de biomassa.

É necessário ainda experiência em elaboração de relatórios técnico científicos e ter domínio da língua inglesa. Não serão aceitos candidatos com titulação de doutor.

Para a modalidade de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI A – Nível III), a bolsa oferecida é no valor de R$ 5 mil. É necessário que o candidato possua graduação em Química, Engenharia Química, Física, Engenharia de Materiais ou áreas afins; mestrado na área de Ciência e/ou Engenharia dos Materiais ou áreas afins, além de experiência profissional comprovada de pelo menos 2 anos, em atividades de PD&I na área de química dos materiais, em atividades de pesquisa laboratorial adsorção e/ou materiais adsortivos (ex. biocarvão).

Também é necessário possuir experiência em processos de ativação química e física de materiais adsorventes e avaliação da ação de absortividade e disponibilidade de 40 horas semanais para execução das atividades do projeto.

É desejável possuir conhecimento em processos de obtenção de biocarvão via rota de pirolise rápida, carbonização de biomassa e experiência em técnicas analíticas para caracterização de materiais (DRX, UV-Vis, BET, MEV, TGA/DTG, FTIR, análise elementar).

Experiência em elaboração de relatórios técnico científicos e domínio da língua inglesa também são necessários.

Inscrições

A solicitação de inscrição deve ser apresentada pelo candidato mediante o envio dos documentos necessários para o e-mail: bolsa.isibiomassa@ms.senai.br com o título do e-mail EDITAL SENAI-DR/MS 05/2023 – modalidade da bolsa e área.

É necessário o envio de ficha de inscrição, currículo lattes e documentação comprobatória de títulos.

Todas as etapas da seleção terão caráter eliminatório e classificatório, sendo prova teórica e entrevista. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 em todas as etapa, que terão as notas publicadas no site www.ms.senai.br.