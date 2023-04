As três últimas reuniões entre São Paulo e Coritiba

A campanha do Campeonato Brasileiro Série A de 2023 já está em andamento, com muito que falar já nesta fase inicial da temporada. Após a decepcionante quinta colocação do ano passado, o Flamengo é o favorito para levantar o título pela oitava vez se você estiver procurando uma aposta no Brasileirão na Betfair – seguido pelo Atlético Mineiro, vencedor de 2021, e pelo Palmeiras, atual campeão.

Os dois lados em que vamos nos concentrar neste artigo estão mais abaixo na lista, com os seis vezes campeões São Paulo e Coritiba, ambos de fora, para ganhar o título. No entanto, o Tricolor Paulista e o Coxa vão se encontrar na terceira semana da temporada e ambos os times vão querer conquistar os pontos no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Paraná.

Assim, à medida que a expectativa cresce para esta partida no dia 29 de abril, continue lendo enquanto olhamos para alguns dos recentes confrontos entre este par de times.

São Paulo 3×1 Coritiba

A última reunião entre São Paulo e Coritiba foi no Estádio do Morumbi, na 29ª rodada da temporada 2022 Brasileirão, em outubro. Os anfitriões saíram dos quarteirões rapidamente em frente à sua torcida e Jonathan Calleri fez 1-0 para o Tricolor Paulista nos primeiros três minutos e poderia ter sido mais pelo intervalo, pois Calleri e Reinaldo perderam oportunidades de gol enquanto Luciano tinha um gol descartado por impedimento.

Coritiba fez três mudanças no intervalo e saiu com o pé direito no segundo tempo, com Felipe Alves tendo que fazer uma defesa para negar o gol de cabeça de Adrian Martinez. Calleri garantiu que não haveria como voltar ao jogo para os visitantes quando marcou um segundo aos 63 minutos e Luciano fez 3-0 para os anfitriões menos de 10 minutos depois. Matheus Cadorini agarrou um consolo para Coxa no final do jogo.

Coritiba 1×1 São Paulo

O terceiro empate 1×1 entre estes dois lados seguidos antes de São Paulo quebrar a maldição em seu jogo mais recente, este placar pode não ser uma má sugestão se você estiver procurando uma aposta Coritiba x São Paulo antes deste jogo.

Desta vez, no Estádio Couto Pereira, o São Paulo dominou a posse de bola com um controle geral de 60% do futebol. E, quando Calleri abriu o placar aos quatro minutos, entrando no final do cruzamento de Reinaldo, muitos teriam esperado que o Tricolor Paulista fosse e conseguisse a vitória.

No entanto, eles poderiam aproveitar ao máximo suas muitas chances no primeiro tempo e Coxa empatou no segundo através de Alef Manga. São Paulo teve a maior parte das chances de vencer, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.

São Paulo 1×1 Coritiba

Você tem que voltar ao início de 2021 para a terceira reunião mais recente entre estes dois lados, já que o Coritiba foi, naturalmente, relegado na campanha daquele ano. Sua má forma não impediu, no entanto, Coxa de conquistar um ponto em São Paulo.

O Tricolor Paulista dominou novamente os procedimentos e finalmente quebrou o impasse com Luciano a cerca de 30 minutos do fim, mas Martin Sarrafiore marcou apenas alguns minutos para negar ao São Paulo a vitória em casa. Os anfitriões terminariam em quarto lugar na tabela, enquanto Coritiba terminaria em segundo lugar.