Artes literária e musical são temas da Roda Acadêmica do mês de novembro da ASL

O tema do Chá Acadêmico do mês de novembro, que encerra a programação de Rodas e Chás de 2023 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – ASL, será “A canção como gênero de encontro performático entre a arte musical e a arte literária”, nesta quinta-feira, dia 30, às 19h30min, em atividade presencial no auditório da sede da instituição, na avenida 14 de julho, 4653, nos Altos do São Francisco – com entrada franca. O ministrante é o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Fernandes – doutor em música e bacharel em violão pela Universidade de São Paulo.

Haverá também as duas últimas apresentações do ano de 2023 dos projetos “Arte na Academia” – entre a ASL e a Confraria Sociartista, – e “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pela ASL e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A palestra do Chá Acadêmico do mês apresentará as diferentes formas de articulação entre as linguagens literária e musical no gênero canção e outros, analisando a estrutura musical, em contraponto com questões semânticas e fonéticas dos textos. O evento terá audições de gravações e performances ao vivo de autores como Mário de Andrade, Villa Lobos, John Lennon, Villa Lobos, J.S. Bach, Rubenio Marcelo e Raquel Naveira.

O palestrante Marcelo Fernandes, como violonista, já realizou concertos na Bélgica, Chile, França, Espanha, Colômbia, Alemanha, Paraguai, Suíça, Itália, Bolívia e Estados Unidos, além de ter recebido quatro primeiros prêmios em concursos nacionais e internacionais de interpretação instrumental. Atualmente é professor do Curso de Música e Pró-reitor de Extensão, Cultura e Esportes da UFMS, mantendo intensa atividade como compositor e pesquisador de canções.

Confraria Sociartista e UFMS

A exposição da Confraria Sociartista terá a participação de dois de seus artistas visuais, Adriana Teixeira e Marcos Varela. Adriana é artista visual e grande admiradora dos pintores expressionistas e modernistas. Suas obras apresentam temáticas relacionadas ao afeto, à família, à amizade, à maternidade. A figura feminina é recorrente em suas telas. Varela trabalha o abstracionismo em relevo e o figurativo, levando energia, movimentos e profundidade em seu trabalho.

Com a temática “Obras sacras ocidentais” –a apresentação de abertura do Movimento Concerto será da Camerata Madeiras Dedilhadas da UFMS. A Camerata é um conjunto musical inovador que combina o timbre de um grupo de violões ao timbre dos instrumentos de sopro/madeiras, como o clarinete, o fagote, o oboé e a flauta. Seus integrantes são, em sua maioria, egressos e formandos do Curso de Música da UFMS, que têm se destacado artisticamente e que individualmente têm carreira como solistas. O projeto de repertório da Camerata também é diferenciado pois abarca obras do Barroco, Classicismo – cujos maiores expoentes são Bach, Handel e Mozart –, além de música clássica Brasileira – escrita por mestres como Carlos Gomes e Villa-Lobos – e a música regional de nosso Estado.

Serviço

Chá Acadêmico da ASL

“A canção como gênero de encontro performático entre a arte musical e a arte literária”

Dia 30 de novembro de 2023, às 19h30min

(Com os projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a

UFMS; e “Arte da Academia”, com a Confraria Sociartista)

Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada franca, evento presencial