MS sai na frente e apresenta 1º Plano Estadual de Economia Criativa do País

Depois de dividir Mato Grosso do Sul em oito regiões, percorrer mais de 4 mil quilômetros explicando o conceito e ouvindo os criativos, Mato Grosso do Sul apresenta o 1º Plano Estadual de Economia Criativa do País.

Construído a partir de muitas mãos, a Superintendência de Economia Criativa detalha o que vem a ser o primeiro plano colaborativo para o setor do Brasil, no dia 5 de dezembro, no auditório do Sebrae, em Campo Grande, durante o 1º Encontro Estadual de Economia Criativa.

Para o Plano MS+Criativo sair do papel, e ganhar a cara da Economia Criativa sul-mato-grossense, foram realizados encontros regionais em Corumbá, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde, Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas.

Em cada um dos pontos, a superintendência ao lado de grandes parceiros como Sebrae, Sesc, Sesi e Prefeituras Municipais discutiu as potencialidades e eventuais dificuldades da região.

“O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está ampliando o seu portfólio econômico com a criação do programa MS+Criativo, que é um programa de fomento incentivo e estímulo à economia criativa como uma alternativa a um crescimento próspero, digital verde e inclusivo. A prosperidade é um grande desafio e é a criatividade que vai trazer isso”, ressalta o superintendente de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, Décio Coutinho.

Economia Criativa

Economia Criativa é a junção de três elementos: cultura, tecnologia e economia, tudo isso baseado na criatividade do talento humano. Com um dos maiores especialistas do País à frente, Décio Coutinho, Mato Grosso do Sul criou, no primeiro semestre de 2023, a Superintendência de Economia Criativa, pasta ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

“Nós estamos construindo de forma colaborativa um plano estadual de Economia Criativa através da realização de oito encontros regionais que vão culminar em oito planos regionais. Esses oito planos regionais somados vão traduzir o plano estadual de Economia Criativa, o primeiro plano colaborativo do Brasil”, explica Décio.

Plano MS+Criativo

“Onde tem talentos, têm oportunidades”, foi com este lema que os encontros regionais foram realizados para reunir colaborações de artistas, criativos, artesãos, designers, pessoas ligadas à gastronomia, moda e tecnologia, arquitetura, fotografia, música, artes, e também gestores.

Espelhando as diferenças de cada indivíduo e setor, o documento é construído em cima dos eixos: capacitação, gestão, financiamento, ambiente criativo, mercado, inovação, questão legal, Rota Bioceânica e Pantanal.

Gestora de Economia Criativa do Sebrae/MS, Daniele Muniz, acompanhou todos os encontros regionais, descreve o momento como de grande responsabilidade e emoção.

“Nessa construção a gente viu muita coisa boa, muita coisa emocionante, a gente conheceu pessoas que estão na labuta ali nos seus municípios e que precisavam ser ouvidas. Então, visitar as regiões e construir o plano neste formato trouxe a oportunidade de conhecermos a realidade dos criativos no Mato Grosso do Sul”, aponta.

Para o titular da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Marcelo Miranda, trabalhar a Economia Criativa de Mato Grosso do Sul é enxergar o potencial do setor no Estado.

“Mato Grosso do Sul sai na frente de todos os estados com o Plano Estadual de Economia Criativa. No dia 5 a gente faz o encontro estadual para apresentar o plano e transformá-lo num projeto de lei para que a gente possa garantir a valorização da nossa cultura e principalmente a geração de renda para a população”.

O 1º Encontro Estadual de Economia Criativa será realizado no dia 5 de dezembro, a partir das 17h, no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso 1661. O evento é aberto ao público, e não é necessária inscrição.