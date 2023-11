Thiago Vedana pede recapeamento e drenagem para bairros

O Vereador Thiago Vedana preocupado com a segurança no trânsito e a mobilidade urbana de nossa cidade aproveitou o seu espaço de fala na Tribuna da Câmara Municipal de Ponta Porã, na última sessão ordinária de 28 de novembro, para indicar ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras, o engenheiro André Manosso a realização de drenagem asfáltica na rua Inhacaru, Coopha Fronteira, em Ponta Porã-MS.

“As obras de drenagem na via são necessárias em razão de que, quando chove, a rua está acumulando bastante água e dejetos, sendo que, a obra solucionará a questão, além de manter o asfalto em condições de uso por mais tempo, aumentando sua vida útil, proporcionando mais segurança e dignidade à população.”

Asfalto

O Vereador pediu ainda a realização recapeamento na rua Damian Walter Avelino Street – Jardim Ipanema, no trecho entre a rua Jorge Roberto Salomão e Avenida Baltazar Saldanha

E justificou o pedido ao afirmar que “a operação de recapeamento no local se faz extremamente necessário, tendo em vista o atual estado da via, bastante danificada, dano causado principalmente pelas chuvas, estado da via que aumenta o risco de acidentes e danos ao patrimônio, vale pontuar também que a via é de acesso ao hospital regional, o que aumenta a necessidade de sua reforma. A efetivação desta operação resultará em mais segurança, conforto e dignidade a população”.

Finalizou agradecendo antecipadamente pela atenção e demonstrando contar com o apoio da Secretaria de Obras nesse importante assunto.