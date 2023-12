Aniversário de 65 anos de Caarapó terá shows com Clayton & Romário e Jads & Jadson

Eventos ocorrerão nos dias 19 e 20 deste mês, no parque de exposições da cidade, com entrada franca

O 65º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Caarapó será comemorado com dois shows de nível nacional. O primeiro deles, a ser realizado no dia 19 deste mês, terá como atração a dupla Clayton & Romário, grande sensação do momento. No dia 20, será a vez dos já consagrados Jads & Jadson.

Os shows do aniversário de Caarapó serão realizados no Parque de Exposições Pedro Pedrossian, que pertence ao sindicato rural. De acordo com os organizadores, será instalada uma grande estrutura de palco, som e iluminação no local, além de praça de alimentação, para receber com comodidade o público que certamente assistirão aos shows. A entrada é franca, com previsão de início às 20h nos dois dias. A festa tem apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

IPTU Premiado

No dia 31, a Praça Central de Caarapó será palco do tradicional sorteio dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2023. A premiação deste ano contempla um carro zero km e duas motocicletas igualmente novas.

De acordo com o Departamento de Tributação da prefeitura de Caarapó, a entrega dos cupons da campanha vai até o dia 29 deste mês. Têm direito a concorrer aos prêmios da campanha os contribuintes em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano. Os inadimplentes que quitarem o tributo também terão direito a participar do sorteio.

Os cupons deverão ser retirados na recepção da prefeitura, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 12h. O contribuinte deverá preencher os tíquetes com as informações descritas e depositar na urna do sorteio, disponibilizada no saguão da prefeitura.

Decoração natalina

A decoração de Natal da Praça Mário Martines Ribeiro já se tornou tradição em Caarapó. Nesse período de festas, o local atrai famílias da cidade e parentes que moram em outras localidades. Assim, a Praça Central costumeiramente recebe grande público, mesmo durante a semana. No local foram instalados árvore de natal, casa do Papai Noel, tenda natalina, luzes em cascata, portais, árvores em cone, flocos de neve, enfeites gerais, iluminação geral, presépio de luzes, manjedoura e esculturas metálicas com contorno de luzes.