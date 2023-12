Thiago Carpini vai ser o técnico do Santos na Série B

Thiago Carpini, que se destacou no Água Santa e no Juventude, tem tudo para ser o técnico do Santos na Série B. Segundo o Lance!., a negociação com o profissional foi sacramentada na noite desta terça-feira (12).

O treinador possui contrato com o Juventude, que conquistou acesso para disputar a Série A na próxima temporada. Até o momento da publicação da reportagem, pessoas ligadas ao clube do Rio Grande do Sul alegam que não foram procuradas oficialmente pelo Peixe para tratar do pagamento da multa rescisória do profissional.

O clube da Vila Belmiro precisa arcar com uma rescisão que gira em torno de R$ 1 milhão. O Santos ainda tem salários atrasados de funcionários e jogadores.

Thiago Carpini era um dos favoritos da nova gestão santista, que conta com Marcelo Teixeira como presidente. Desde a eleição realizada no último sábado (9), o nome ronda os bastidores do Alvinegro, que deve acionar o Juventude em breve para tratar dos próximos passos da contratação. O técnico também teve passagem de sucesso pelo Água Santa em 2023.

Além de Carpini, outro que agradava a Marcelo Teixeira era Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Porém, o argentino afirmou que seguirá no Leão do Pici em 2024.

Quem é ele?

Thiago Carpini sempre foi um treinador elogiado por pessoas do Santos antes mesmo do fim da atual temporada. O profissional dirigiu o Água Santa no Paulistão 2023 e chegou à final do estadual com a equipe de Diadema, da Grande São Paulo.

Em razão do time não ter calendário de jogos no restante do ano, ele deixou o clube e foi em busca de especializações fora do Brasil.

Porém, Carpini aceitou convite para ser treinador do Juventude, que estava nas últimas posições da segunda divisão do Brasileirão. Ele não só tirou o time da parte de baixo da tabela, como levou a equipe ao vice-campeonato da Série B e, consequentemente, conquistou o acesso à Série A.