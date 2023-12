Acadêmicas de Farmácia da UNIGRAN têm artigos publicados em revistas científicas

Dois artigos foram publicados na Revista Interbio e outro na Revista Cereus

Visando uma formação de excelência, a UNIGRAN incentiva os acadêmicos a, além de buscarem a prática da profissão, terem experiências em diversas áreas de atuação, como a pesquisa científica. Com isso, acadêmicas do curso de Farmácia conquistaram a publicação de seus artigos, produzidos na Instituição de Ensino.

O curso traz em seu currículo uma formação prática de excelência, conquistando o conceito 4, dado pelo Ministério da Educação – MEC, com vários laboratórios e a Farmácia Escola. E tem conquistado, também, publicações em revistas científicas, como é o caso das acadêmicas Giovanna Eduarda Machado e Kassia Andersen dos Reis, do 10º semestre.

A coordenadora do curso, Flávia Cristina Simon Franke, afirmou que as publicações são motivo de orgulho, porque evidenciam o comprometimento “com a pesquisa e a disseminação do conhecimento, além de ser um estímulo para aqueles que compartilham interesse na área”. “Ela reflete o amadurecimento acadêmico dos envolvidos”, ressaltou.

Giovanna conseguiu publicar dois artigos, um na Revista Interbio e outro que sairá na próxima edição da Revista Cereus. Os dois, segundo ela, têm o alecrim como “personagem principal”, com os títulos ‘Avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial de Rosmarinus officinalis L. (ALECRIM) em microrganismos de interesse clínico’ e ‘Potenciais antioxidante e fotoprotetor da decocção e infusão de alecrim’.

“A Farmácia tem se transformado muito nos últimos anos, estando mais focada no pensamento clínico e no desenvolvimento de alternativas terapêuticas acessíveis. Pensando nisso, a minha pesquisa teve como objetivo ressignificar uma planta comum, o alecrim, conhecendo a sua composição química e consequente atividade terapêutica, dando origem a dois artigos”, apontou a acadêmica.

Já o trabalho de Kassia teve como título ‘Elaboração, características físicas, químicas e análise sensorial do biscoito tipo cookie contendo farelo de trigo e polpa de guavira (Campomanesia adamantium CAMBESS. O. Berg)’. “O tema foi sugestão da professora Marcia Crestani, na qual estava fazendo uma pesquisa de doutorado envolvendo a fruta da guavira, e, como a minha ideia era realizar uma pesquisa envolvendo a área de bromatologia, pois trabalhava em uma indústria de alimentos, entramos no consenso desse tema, pois era uma área que eu havia me familiarizado melhor”, apontou.

E, para que os trabalhos pudessem ganhar forma, a UNIGRAN, através dos docentes e da sua estrutura, contribuiu e participou de parte dos processos de produção dos artigos. “A UNIGRAN desempenha um papel fundamental nesse contexto, proporcionando uma infraestrutura excepcional, incluindo laboratórios equipados e docentes altamente qualificados. A Instituição incentiva a abordagem multidisciplinar, uma característica essencial, especialmente no curso de Farmácia. Essa publicação é um reflexo direto do suporte e do ambiente propício à atualização constante oferecidos pela UNIGRAN”, destacou a coordenadora do curso.

“Ambos os trabalhos se tornaram realidade graças ao trabalho conjunto com professores e especialistas em diferentes áreas, que me forneceram, além de orientação, muita motivação e paixão pela pesquisa científica. Já a UNIGRAN, como Instituição de Ensino, contribuiu tanto na disponibilização de laboratórios multidisciplinares quanto no incentivo à pesquisa, muito presente na graduação em Farmácia, seja pelo TCC ou em projetos como o DM (desenvolvimento de medicamento inovador). Hoje, vendo os dois trabalhos finalizados, sinto, além de muito orgulho, uma imensa gratidão a todos que me ajudaram a fazer dessa ideia inicial algo concreto e de relevância a sociedade”, completou Gioavanna.

E, no fim, o que sobra, para acadêmicos e docentes, é o orgulho de ter seu trabalho reconhecido por revistas científicas. “A sensação é de grande orgulho, por poder contribuir de alguma forma com a pesquisa, e por enaltecer a nossa fruta do cerrado. Somos muito ricos em questão de diversidade com nossa fauna e é um prazer para mim poder contribuir dessa forma”, finalizou Kassia.