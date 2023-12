Funtrab oferece mais de 2 mil vagas nesta quarta-feira na Capital

Nesta quarta-feira (13.12), na Capital, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.052 vagas. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Isso significa que os candidatos devem agir rapidamente para garantir sua candidatura e participação nos processos seletivos.

Açougueiro, ajudante de carga e descarga, barman, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, pedreiro, preparador físico, repositor e até vigia são algumas das vagas ofertadas.

Confira todas as vagas no link VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE – FUNTRAB

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 13 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. Confira as vagas de estágio no link: VAGAS DE ESTÁGIO – FUNTRAB

Para PcD (pessoas com deficiência), há 187 vagas disponíveis em diversas áreas. Confira as vagas no link: VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) – FUNTRAB

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.