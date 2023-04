Agenda Cultural: terceira semana de abril será movimentada em Três Lagoas

A terceira semana de abril em Três Lagoas promete ser movimentada culturalmente com uma agenda para agradar estilos variados, com apresentações gratuitas. Isso porque a cidade irá sediar dois concertos de música clássica, na terça (18) e sexta-feira (21), enquanto o final de semana, no sábado (22), será marcado com um show de músicas latinas e vivências artísticas.

Toda a programação é gratuita e corresponde ao que de mais atual vem sendo produzido por artistas da terra, sul-mato-grossenses. Ambos os trabalhos têm em comum o objetivo de democratizar o acesso à cultura, descentralizando as atividades musicais da capital do Estado, Campo Grande.

Para abrir a agenda cultural, nesta terça-feira (18), a partir das 15h, no campus da UFMS de Três Lagoas, será promovido o concerto do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades”.

Já na sexta-feira (21), feriado, haverá uma nova apresentação de música clássica com a camerata que promoverá a “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble”, às 19h30, no Anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus I.

No sábado (22), a animação fica por conta da banda Projeto Kzulo que realizará o show “Memória e Identidade”, a partir das 19h na Kasa do Mateus, que fica na Rua Maria Guilhermina Esteves, 996, Santa Terezinha. A abertura do evento será com a cantora de samba Alba Lessa, atração local.

Além do show, no período da tarde, será promovida três vivências artísticas (oficinas), são elas: gestão de projetos culturais na área musical; musicalização, ritmo e percussão e, também, composição musical.

Os três projetos que estão sendo levados a Três Lagoas contam com financiamento do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os interessados em mais informações podem acessar as redes sociais dos projetos, sendo: @eviolaodotto (Música Erudita nas Escolas e Universidades); @francisdavid1 (Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble) e @projetokzulo (Show Memória e Identidade).

Serviço:

Agenda cultural – Três Lagoas

Classificação livre – Entrada franca

“Música Erudita nas Escolas e Universidades” – Terça-feira (18), às 15h, no Campus de Três Lagoas – CPTL UFMS – Campus II – saguão do bloco VIII, na Rua Onze, Vila Piloto.

“Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble” – Sexta-feira (21), às 19h30 no Anfiteatro UFMS Campus I – Av. Capitão Olinto Mancini, 1662

Projeto Kzulo – Show “Memória e Identidade” – Sábado, 22 de abril, a partir das 19h, na Kasa Mateus, que fica situada na Rua Maria Guilhermina Esteves, 996, Santa Terezinha.