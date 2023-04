Câmara faz audiência pública hoje para debater desafios do primeiro emprego

Com o objetivo de debater o direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à renda, a Câmara Municipal de Dourados realiza audiência pública nesta terça-feira (18), a partir das 19 horas. Com o tema “Juventude: os desafios da empregabilidade”, a audiência é uma proposição da vereadora Liandra Brambilla (PTB), com apoio do Conselho Municipal da Juventude.

A vereadora explica que a audiência pretende explanar acerca das políticas públicas para juventude, informações relacionadas ao desemprego juvenil e a tomada de decisões necessárias para tratar essa problemática no município.

A primeira palestra será do presidente do Conselho Municipal da Juventude e membro do Conselho Estadual de Juventude, Sebastian Gabriel. Militante em prol da construção e implantação da políticas públicas para a juventude, ele abordará o tema “Direito do jovem à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda”.

A segunda palestra terá como tema a “Perspectivas do mercado de trabalho”, com a consultora de atendimento do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Ângela Maria Jassi. Ela possui graduação em Administração e Pós-Graduação em Gestão de Pessoas, formada pela UniFAI em Adamantina-SP e atua com foco no Programa de Estágio e de Aprendizagem, no atendimento à empresas e instituições de ensino, contribuindo na inserção de jovens ao mundo do trabalho.