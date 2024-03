Aberta vaga para professor substituto do IFMS em Naviraí

A seleção se destina a uma vaga para docente de Física. Inscrições vão até dia 25 de março

O Campus Naviraí do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com uma vaga aberta para professor substituto de Física. Podem participar aqueles com curso de licenciatura na área.

Os interessados devem acessar a Página do Candidato, na Central de Seleção do IFMS, onde está publicado o edital de abertura do processo seletivo. As inscrições vão até 25 de março, com taxa de R$ 50 (que pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até dia 26).

Além da formação de nível superior, os candidatos também precisam atender aos demais requisitos listados no edital de abertura, como não ser ocupante de cargo com dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio gerente.

Seleção – Será feita por meio de provas didática e de títulos, marcadas para 6 de abril, às 8 horas, no Campus Naviraí.

A prova didática – cujo tema será sorteado no dia anterior, de acordo com o conteúdo programático (Anexo III) – consistirá em uma aula, com duração de 15 minutos. A etapa é eliminatória e classificatória.

Ao se apresentarem para a prova didática, os candidatos deverão entregar também ao representante da banca examinadora uma via do currículo, da Plataforma Lattes, devidamente documentado, em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus. A prova de títulos será de caráter classificatório.

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 12 de abril.

Contrato – Vigorará a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.

A remuneração varia de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02, dependendo da titulação do selecionado, por 40 horas de trabalho semanais.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo correio eletrônico pss.nv@ifms.edu.br.