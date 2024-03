Carga de cigarros avaliada em mais de R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã de sábado (16), na rodovia MS-384, um Caminhão VW 24.250 CNC carregado com 40.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo pela rodovia região do Distrito de Itamarati, município de Ponta Porã, quando deram ordem de parada ao condutor do caminhão que desobedeceu e acelerou o veículo até adentrar na rodovia estadual, onde abandonou o caminhão e correu para uma mata, sendo alcançado e detido.

Aos policiais ele disse que foi contratado por um homem em Maracaju, para pegar o caminhão já carregado em Antônio João. Durante a checagem dos agregados do veículo constatou-se que as placas afixadas eram falsas.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o homem de 24 anos de idade, na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Já o caminhão com a carga ilícita foi entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,215 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.