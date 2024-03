Campanha de vacinação contra gripe começa sábado em Dourados

Núcleo de Imunização antecipa início da Campanha Nacional, que acontece na segunda-feira em todos postos de saúde

O Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe. Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha terá início no dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Em Dourados, o Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) aplica as primeiras doses no próximo sábado (23), em posto montado no Shopping Avenida Center.

A pasta negociou a entrega antecipada das vacinas, que estão previstas para serem distribuídas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. “Começamos a receber nossas doses nesta segunda e estamos montando a nossa logística de distribuição. Assim, poderemos antecipar o início da vacinação para o fim de semana no posto montado no Shopping e, na próxima segunda-feira, iniciamos a Campanha Nacional nas Unidades Básicas de Saúde de todo o município”, explica Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

Segundo ele, a antecipação da campanha acontece devido o aumento da circulação de vírus respiratórios em geral, que normalmente deveria acontecer entre maio e julho. “Desde o ano passado se percebe essa alteração, por isso a medida do Ministério da Saúde em antecipar a vacinação para proteger a população, principalmente idosos, gestantes, profissionais de saúde e educação”, explica Edvan.

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

Na lista de pessoas que têm prioridade no início da Campanha Nacional estão: