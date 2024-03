Prefeitura e CRTH intensificam ações para o combate à tuberculose em Dourados

Priorizando a ampliação do diagnóstico da tuberculose, ações acontecerão em todas os Postos de Saúde com atividades educativas sobre a doença e oferta de exames

A Prefeitura de Dourados, através de uma parceria entre o CRTH (Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase) e as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), irá reforçar durante todo o mês de março, as ações voltadas ao controle da tuberculose no município, na intenção de expandir o diagnóstico da doença.

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, bactéria que quase sempre afeta os pulmões. É transmitida de pessoa para pessoa através do ar e os sintomas da doença incluem tosse por mais de três semanas, dor no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores noturnos. A doença é considerada um problema de saúde pública mundial, e o Brasil, por sua vez, ocupa 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ela ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil.

Com o intuito de promover a ampliação do diagnóstico da doença e em alusão ao mês de conscientização e combate à tuberculose, o “Março Vermelho”, e ao dia 24 de março, data em que é celebrado o Dia Mundial de Combate à doença, as Unidades de Saúde de Dourados vão intensificar a busca por pacientes que apresentem sintomas sugestivos, ofertarão exames e divulgarão durante todo o mês, informações sobre a tuberculose para a população, destacando que o diagnóstico e o tratamento, que leva à cura da doença, estão disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde).

Durante o “Março Vermelho” a população será alertada que o diagnóstico precoce da tuberculose é fundamental para iniciar o tratamento no tempo correto e aumentar as chances de cura, principalmente entre as pessoas que têm maior risco para sintomas graves, como idosos, diabéticos, indígenas, pessoas institucionalizadas e imunodeprimidos. As pessoas com sintomas da doença devem procurar uma unidade de saúde mais próxima a sua residência, para avaliação e realização dos exames. É importante, também, que os contatos mais próximos de uma pessoa com resultado positivo para a tuberculose sejam testados.

Espera-se que as ações desenvolvidas sejam um impulsionador para o aumento na busca por casos novos de Tuberculose, além do acréscimo nas solicitações de exames laboratoriais, trazendo assim o alcance das metas propostas pelo Ministério da Saúde para a investigação desta doença.

Nesse sentido, o CRTH e as equipes da Atenção Primária pretendem fortalecer durante todo o mês de março as atividades educativas e divulgação de informações sobre a tuberculose, visando à qualidade dos serviços e priorizando a busca por casos novos e tratamento precoce, como estratégias importantes para o controle desta doença em nosso município.