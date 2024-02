Vereadora Neli Abdulahad aciona prefeitura em favor do Assentamento Corona e Julia Cardinal

A Vereadora desta Casa de Leis, Neli Abdulahad encaminhou documentos à Prefeitura Municipal de Ponta Porã para solicitar melhorias em importantes bairros da nossa cidade.

Neli pediu ao Prefeito Eduardo Campos e à equipe da Secretaria de obras, em especial, o Secretário André Messias Manosso que aja com urgência para promover patrolamento e cascalhamento, no Assentamento Corona.

A vereadora justifica suas indicações visto que “os moradores do Assentamento Corona têm sofrido com as estradas por estarem em más condições, trazendo muitas dificuldades para os moradores e com isto tornando impossível a passagem dos que por ali transitam. Desta forma solicitamos as devidas manutenções para solucionarmos os problemas ainda existentes”.

Neli Abdulahad pediu também que os agentes públicos municipais providenciem a construção de uma academia ao ar livre, no bairro Julia Cardinal.

Ela explicou que a população local solicita que seja construída uma academia ao ar livre, pois a comunidade necessita de alguns tipos de entretenimento, para no dia a dia terem seu lazer e para prática de exercícios físicos.

Os pedidos foram lidos em plenária nesta terça feira, 6 de fevereiro de 2024.