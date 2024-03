Vereador Elias Ishy quer agilidade e transparência sobre as reformas das UBS

O vereador Elias Ishy (PT) apresentou requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal solicitando informações detalhadas sobre as reformas e infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município. Segundo o parlamentar, é necessário agilidade e transparência para que alguns anúncios não sejam apenas “eleitoreiros”. O documento foi encaminhado às secretarias de Governo, Saúde e ao prefeito Alan Guedes.

“Dourados passou três anos no caos, sem insumos, problemas quanto a atendimentos de especialidades, na odontologia, entre outros. Passamos três anos fiscalizando o descaso e, infelizmente, apenas em ano eleitoral algumas obras vêm sendo anunciadas. Nossa dúvida é: quando serão, realmente, executadas?”, questiona Ishy.

Em resposta ao requerimento nº 370/2022, foi encaminhado um relatório que destacava os objetivos de realizar reformas e manutenções em 18 Unidades Básicas de Saúde e dois Pontos de Apoio, além da ampliação de 11 UBS. Em alguns vídeos “patrocinados” que aparecem nas redes sociais, o atual gestor municipal aparece falando sobre as atividades nos postos.

Diante desse cenário, o vereador busca esclarecimentos sobre as ações da Prefeitura para solucionar os problemas elencados no relatório. Ele também solicita o cronograma de obras e reformas previstas em todas as unidades mencionadas, a fim de garantir transparência e acompanhamento por parte da comunidade. Além disso, Ishy questiona se há previsão para a construção de novas Unidades de Saúde no município e, em caso afirmativo, solicita o encaminhamento de um relatório detalhado sobre o assunto.

No ano passado, Ishy visitou várias unidades de saúde de Dourados, principalmente nas periferias e na Reserva Indígena. Segundo ele, o que se via era um descaso. Em março do ano passado, por exemplo, Ishy cobrou da prefeitura respostas quanto aos postos, programas, atendimentos odontológicos e UPA – Unidade de Pronto Atendimento, pois entende que a atenção deve começar na base, no atendimento às famílias dos mais diversos bairros.