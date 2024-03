Vereador Edinho Quintana solicita mutirão de cirurgias eletivas em Ponta Porã

O Vereador Edinho Quintana, preocupado com a enorme fila de espera de pacientes que necessitam realizar cirurgias, está solicitando à Prefeitura par que seja feito um mutirão deste serviço.

O parlamentar formalizou o pedido por meio de uma indicação, apresentada na sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

No documento, Edinho Quintana afirma que o objetivo é reduzir a fila de espera par este tipo de atendimento na cidade. “Esta iniciativa visa salvar vidas e dar dignidade às pessoas que há meses ou anos esperam pela realização do ato cirúrgico. Toda cirurgia eletiva que não é realizada, acaba virando urgência e emergência, tornando-se assim uma grande fila de espera. Por isso, estou solicitando a realização de um mutirão, uma grande ação envolvendo vários profissionais da saúde para que as pessoas sejam atendidas”, afirmou.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.