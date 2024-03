Vanderlei Avelino quer melhorias para área central e bairros

O Vereador Vanderlei Avelino fez importantes solicitações aos gestores municipais. Avelino apresentou, nesta terça-feira, 27 de fevereiro, ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso, três indicações de grande relevância para os moradores de Ponta Porã.

Avelino pediu, inicialmente, que seja providenciado um estacionamento na lateral da Escola Municipal Prefeito Adê Marques, localizada na rua 12 de Outubro, esquina com a rua Benjamin Constant, no bairro Vila Áurea.

Ele explicou na justificativa do documento que “faz o pedido devido às inúmeras reclamações dos pais de alunos, pois não á lugar para estacionar os carros e motos para que os mesmos possam deixar seus filhos na escola em segurança, pois ocorre um congestionamento em frente à escola impedindo que outros usuários passem por ali.”

Praça

O Vereador apontou a necessidade que seja feita uma praça de lazer para o Jardim Nova Ponta Porã. “Faço esta indicação para proporcionar à comunidade local um pouco mais de conforto e lazer, haja vista, que no bairro não existe nenhuma praça ou opção de entretenimento. Com a praça construída as crianças poderão desfrutar de momentos de lazer, melhorando assim sua qualidade de vida e bem-estar,” justificou o Vereador.

Centro

Vanderlei Avelino encerrou seus pedidos ao incluir como urgência que seja feito um quebra-molas na rua 7 de Setembro próximo a bicicletaria “União”, no Centro. Ao justificar o pedido o Parlamentar afirmou que “faz essa indicação a pedido dos moradores dos bairros e usuários da via supracitada, pois os veículos passam em alta velocidade, já que os quebra-molas existentes na rua são distantes uns dos outros. O objetivo desta solicitação é trazer mais segurança à toda a população”.