UEMS convoca para chamada e matrícula classificados no Processo Seletivo Histórico Escolar EAD

Licenciaturas em Pedagogia e Ciências Sociais

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulga a lista de convocados da 1ª Chamada Pública e matrícula dos candidatos classificados no Processo Seletivo Histórico Escolar – EAD 2024. Os convocados são dos sistemas de vagas de Ampla Concorrência, Indígenas, Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (PCD), Negros (pretos e pardos) e Professor da Rede Pública de Ensino nos cursos de graduação de licenciatura em Pedagogia e de licenciatura em Ciências Sociais na modalidade a distância (Sistema UAB).

Confira AQUI o edital de convocação.

A chamada pública ocorrerá na próxima terça-feira, 26/03, no link e horário que consta no item 1.1 do edital.

E a matrícula de forma remota de 26/03 a 01/04; e presencialmente no dia 27/03 e 01/04, no endereço e e-mail que consta no anexo I do Edital nº 21/2024/DRA/UEMS).

Saiba mais em: https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/ead.