Sistema Comércio MS e governo do Estado firmam parceria para execução do programa Voucher Desenvolvedor

O Sistema Comércio MS, por meio da Fecomércio MS e do Senac MS, formalizou na manhã desta quinta-feira (25) a assinatura da parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Secretaria Estadual de Educação (SED), para a realização do programa “Voucher Desenvolvedor”, que vai capacitar 540 pessoas, de forma gratuita, no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A solenidade foi realizada no Senac Hub Academy, em Campo Grande.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destacou a importância da parceria para a qualificação profissional no Estado. “Esse programa vai proporcionar a jovens que estão ou já concluíram o ensino médio e ao público em geral, oportunidade de qualificação e inserção no mercado de trabalho em uma área com alta demanda e grandes possibilidades em todo o mundo, que é a tecnologia da informação. Uma parceria promissora, que vai contribuir muito com o desenvolvimento do Estado”, afirma.

Para o governador Eduardo Riedel, o programa vai facilitar o acesso à qualificação e ao emprego. Ele também agradeceu a parceria do Sistema Comércio. “Eu sou um admirador do trabalho realizado por todo o Sistema Comércio MS, que abraçou junto ao governo essa ideia, demonstrando mais uma vez o compromisso com o desenvolvimento do Estado. É preciso abrir essa discussão sobre a importância da formação técnica, que muitas vezes fica em segundo plano. Esse programa tem uma formação completa, preparando pessoas para ingressarem no mercado de trabalho”, diz.

A iniciativa surgiu para suprir uma demanda por profissionais qualificados na área. A maior parte das vagas (400) é exclusiva para os alunos que concluíram ou estejam cursando o ensino médio na rede pública de ensino, e as demais (140) foram disponibilizadas para o público em geral. A formação será realizada nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

“Está na missão do Senac a formação de profissionais do segmento da tecnologia da informação e este projeto tem o apoio fundamental do governo do Estado, na construção e execução da ideia. Embora já tivéssemos no nosso portfólio algumas ações de qualificação na área, com essa parceria estamos conseguindo atingir um número muito maior de pessoas, levando a possibilidade de uma formação técnica de qualidade em uma área muito promissora”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O mercado de TI é um dos segmentos com maior número de vagas disponíveis no mercado de trabalho, além de boa remuneração, tendência de originar novas profissões e carreiras, mercado aquecido e em constante expansão. As inscrições para o programa encerraram dia 19 de janeiro e cerca de 2,5 mil pessoas se inscreveram para participar do processo seletivo, que será realizado dia 28 de janeiro.