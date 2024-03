Senac MS oferece 30% de desconto em cursos na semana do consumidor

O Senac MS realiza neste mês de março sua campanha de descontos para o consumidor, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março. Até o dia 20/03, quem se inscrever em algum curso do Senac, em todas as unidades do Estado, terá um desconto de 30%.

Para ter acesso ao desconto basta inserir o cupom CONSUMIDOR30 ao fazer a matrícula no curso escolhido por meio dos canais de atendimento digital: site ou WhatsApp, ou ainda de forma presencial, nas unidades.

A promoção é válida para todo e qualquer curso com matrículas abertas e é somente para pessoa física. No caso dos cursos técnicos, a promoção é aplicável somente no primeiro módulo (1ª oferta) e o desconto não é cumulativo.

Mais informações no site: https://ww3.ms.senac.br/ ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac.