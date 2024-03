Procon de Dourados reúne comerciantes para lançamento da campanha “De Olho na Validade”

Lançamento faz parte das ações da Semana do Consumidor e, nesta sexta-feira, conta com fiscalização de produtos nos estabelecimentos da cidade

A Prefeitura de Dourados, através do Procon (Programa de Defesa do Consumidor), realizou na manhã desta quinta-feira (14/3) a abertura oficial da Campanha “De Olho na Validade”, que tem como objetivo aproximar consumidores e comerciantes, além de informar sobre os direitos da população.

De acordo com o diretor do Procon, Rozemar Mattos, a finalidade da Campanha é fortalecer e facilitar de forma cooperativa e colaborativa, a vida dos consumidores em compras por meio de materiais de orientação, campanhas educativas, debates, ações sociais, dentre outros.

“Queremos convidar o consumidor a ser um também um fiscal e fazer valer os seus direitos. Principalmente, promover uma relação consumerista saudável, incentivar a boa relação entre o comerciante e o consumidor”, disse.

A ação é uma parceria entre a Procuradoria Geral do Município, Procon, Conselho Regional de Medicina Veterinária, OAB Dourados e a Vigilância Sanitária. Juntos os órgãos vão realizar Blitz Educativas, fiscalizações, palestras, entre outras ações para a conscientização da população.

“Com essa campanha vamos estreitar parcerias e evitar atitudes punitivas, nos aproximar dos comerciantes e estabelecer a forma em que vamos atuar. Não queremos arrecadar, pelo contrário, ao fim da campanha queremos ter o saldo de nenhuma autuação. Vamos garantir que o consumidor possa ter produtos de qualidade e melhores condições de saúde e segurança. E que o comerciante possa exigir uma política reversa com o fornecedor, para que o estabelecimento não fique com produtos vencidos na prateleira”, ressalta o procurador-geral de Dourados, Paulo César Nunes da Silva.

O lançamento da campanha reuniu fornecedores, comerciantes e empresários na sede do Procon, além de representantes dos órgãos parceiros nos trabalhos. A ação faz parte das atividades da Semana do Consumidor que, nesta sexta-feira (15/3), realiza uma blitz educativa/orientativa, em parceria com a Vigilância Sanitária e CRMV, nos mercados de Dourados. As atividades têm início às 8h da manhã.