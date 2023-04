Senac e Ministério do Turismo oferecem 65 vagas em cursos EAD gratuitos para MS

O Senac, em parceria com o Ministério do Turismo, está com inscrições abertas para 65 vagas em dois cursos na área da gastronomia, totalmente gratuitos e no formato EAD (educação a distância). Os alunos de Mato Grosso do Sul terão apoio das unidades polos do Senac MS, para conclusão dos cursos. As inscrições seguem até 11 de maio, enquanto houver vagas.

São 32 vagas para o curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e 33 vagas para o de Sustentabilidade Aplicada à Cozinha. Os cursos são realizados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador.

Com metodologia que reforça a importância de unir a teoria à prática, os cursos EAD oferecem flexibilidade de horário e comodidade para o aprendizado, preparando o profissional para o futuro. No ambiente virtual de aprendizagem do Senac, a interface é moderna, dinâmica e acessível a todos – incluindo pessoas com deficiência visual e/ou auditiva. Os cursos são autorizados pelo MEC e voltados ao atendimento das demandas do mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas no link: https://www.ead.senac.br/gratuito.