São Paulo só empata com os reservas do Red Bull Bragantino e torcida se irrita

Gols do Tricolor foram marcados por Erick e Calleri. Borbas e Laquintana, aos 51 do segundo tempo marcaram para os visitantes

A torcida do São Paulo não está satisfeita com a atuação da equipe neste sábado (17). Segundo o Lance, o Tricolor só empatou com os reservas do Red Bull Bragantino em 2 a 2, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os gols do Tricolor foram marcados por Erick e Calleri. Borbas e Laquintana, aos 51 do segundo tempo, anotaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini chega aos 14 pontos e permanece na liderança do grupo D. Já o Massa Bruta, soma 15 pontos, um à frente do Mirassol, segundo colocado do grupo C.

O São Paulo começou o duelo pressionando, mas quem abriu o placar foi o Red Bull Bragantino. Thiago Borbas, aos sete minutos da primeira etapa, recebeu sozinho dentro da área e abriu o marcador. O Tricolor até tentou pressionar o adversário na primeira etapa, mas pecou nas finalizações.

O segundo tempo foi marcado por domínio da equipe comandada por Carpini, que pressionou o rival durante os 45 minutos. Erick, que saiu do banco de reservas, igualou o placar. Cinco minutos depois, Calleri, de cavadinha, virou para o Tricolor. No entanto, Laquintana, livre na segunda trave, empatou e deu números finais ao duelo.

No próximo domingo (25), o São Paulo visita o Guarani, às 18h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Nas redes sociais, torcedores do clube do Morumbi reagiram e criticaram o desempenho do Tricolor.

São Paulo 2 x 2 Red Bull Bragantino

Campeonato Paulista – Primeira fase – Nona rodada

Data e horário: Sábado, 17 de fevereiro de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: Diego Costa e Pablo Maia (São Paulo); Talisson (Bragantino)

Cartões vermelhos: Arboleda (São Paulo); Helinho (Bragantino)

Gol: Erick e Calleri (São Paulo); Thiago Borbas e Laquintana (Reb Bull Bragantino)

Escalações

São Paulo: Rafael; Bobadilla, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia (Alan Franco) e Alisson; Nikão (Michel Araujo), Luciano (Luciano) e Ferreirinha (Luiz Gustavo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Red Bull Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Léo Realpe (Léo Ortiz) e Guilherme Lopes (Helinho); Matheus Fernandes (Jadsom), Gustavo Neves e Lincoln; Nacho, Thiago Borbas (Talisson) e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha