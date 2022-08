Registrado no BID, Soteldo pode estrear pelo Santos no clássico com o São Paulo

Recém-contratado pelo Santos, o meia-atacante Soteldo foi registrado no BID da CBF nesta segunda-feira. Assim, o venezuelano já está à disposição do técnico Lisca para fazer sua estreia com a camisa do Peixe.

Segundo a Gazeta Esportiva, o Santos tem pela frente o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 18h (de Brasília) deste domingo.

Na última partida, o clube foi superado pelo América-MG, por 1 a 0. Com o placar, foi para a décima posição, com 30 pontos somados.

Soteldo desembarcou no Brasil neste fim de semana e assinou contrato com o Alvinegro até 2023. O vínculo ainda conta com opção de compra e passe fixado ao término do período.

O jogador retorna ao Santos após defender o time entre 2019 e 2021. Nesse tempo, fez 105 aparições, marcou 20 gols e deu 16 assistências.