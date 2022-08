Unidade de Saúde do Santo André promove ‘Ação Saúde Dia dos Pais’

Serão ofertados os seguintes serviços: vacinação, consulta, agendamento de exame, aferição de pressão e orientação sobre a saúde bucal

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), realiza nesta terça-feira (16), das 17h às 20h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santo André a “Ação Saúde Dia dos Pais”. O evento foi organizado pela equipe da UBS Santo André em comemoração ao Dia dos Pais, que foi celebrado no domingo (14).

Serão ofertados os seguintes serviços: vacinação, consulta, agendamento de exame, aferição de pressão e orientação sobre a saúde bucal. “Queremos dar a oportunidade para os pais, que trabalham no horário comercial e não conseguem vir até a unidade. As atividades serão em horário estendido com início às 17h e previsão de término às 20h e direcionadas para os pais”, destaca a diretora da unidade, Tábata Nayara Popowski.

Os hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Porém, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consultas médicas.