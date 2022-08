Capitão Contar registra candidatura e apresenta Plano de Governo que busca conectar potencialidades do Estado

O deputado estadual Capitão Contar registrou oficialmente no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sua candidatura ao Governo do Estado pela coligação “Mudança de Verdade”. O registro foi realizado de forma online.

“Com muito orgulho, responsabilidade e confiança registrei minha candidatura ao Governo do Estado e vamos juntos construir uma história de renovação nessa terra que tanto amamos! Mato Grosso do Sul merece a mesma transformação que já começou no Brasil com o presidente Jair Bolsonaro. Temos condições de fazer um trabalho forte de combate à corrupção, de redução de impostos e promovendo humanização nos serviços públicos. Tudo isso será possível, porque vamos trabalhar para as pessoas e não para os velhos grupos políticos! Podem contar comigo!” declarou Capitão Contar.

Ao se registrar, Contar também apresentou seu Plano de Governo com 60 páginas, onde apresenta suas propostas para seu futuro governo. Defendendo um “Governo feito para todos”, o plano foi dividido em 15 tópicos que abrangem todas as áreas de trabalho. São elas: Saúde, Inovação na administração, Transparência Pública e Combate à Corrupção, Desenvolvimento Econômico, Equilíbrio Fiscal/Redução de Tributos, Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Meio-ambiente, Turismo, Habitação, Educação, Segurança Pública, Mulher, Pessoa com deficiência PcDs e transtornos globais de desenvolvimento, Esporte e Cultura.

O plano possui também, pontos do Plano de Governo do presidente Bolsonaro que são: A liberdade e a Vida, Dignidade para os menos favorecidos, solidariedade social e voluntariado e Equilíbrio socioeconômico regional.