Encontro para gestantes acontece hoje na Academia da Saúde da Praça Paraguaia

A Prefeitura de Dourados, por meio da Coordenação da Rede de Atenção Materno e Infantil de Dourados da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) segue com a programação da campanha “Agosto Dourado: Fortalecer a Amamentação – Educando e Apoiando”. Hoje, a partir das 19 horas, acontece um encontro para gestantes na Academia da Saúde da Praça Paraguaia.

“É uma ação para troca de informação. Amamentar representa um desafio para as mães, famílias e para os profissionais da saúde, por isso, é muito importante encontros que contribuam para o conhecimento com profissionais auxiliando e esclarecendo as dúvidas das grávidas e dos familiares”, acredita Mariana Faria, coordenadora da Rede de Atenção Materno e Infantil de Dourados.

Na programação, palestra com a fonoaudióloga Simone Espinosa sobre Técnicas e dicas para o sucesso da Amamentação e como apoiar a mãe que amamenta; e também sobre cuidados no pré-natal com a enfermeira Camila Nunes. Haverá sorteio de brindes.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) determinou o mês de agosto como “Agosto Dourado”, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno para a saúde da criança.

Serviço – Academia da Saúde da Praça Paraguaia fica na Rua Monte Castelo, 900 no Jardim Independência.