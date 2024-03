Raphael Modesto trabalha para garantir CEINF Integral na região Sul

O Vereador Raphael Modesto acionou a Prefeitura de Ponta Porã para que, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde sejam feitas melhorias nas redes. O parlamentar aproveitou a sessão ordinária de 27 de fevereiro, na Câmara Municipal, para apresentar duas indicações em que solicita as melhorias.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e à Secretária de Educação Mirta Landolfi Salinas, o Vereador pede a implantação de um CEINFF na região sul da cidade, atendendo de forma integral, com horário da 7:00 as 17:00. Na justificativa do pedido, o parlamentar argumenta que “esta indicação vem atender pedidos das mães que residem na região sul da cidade, visto que não existe um CEINFF integral atendendo até as 17:00, fazendo com que as mães procurassem nosso gabinete para fazer a reivindicação e se tratando de serviço essencial para a população daquela região”, argumentou.

Raphael também solicitou a contratação de um Gastropediatra para atender na rede municipal.

De acordo com ele, “a presente indicação se faz necessária por conta das demandas de atendimento. Visto que, hoje quando é necessário o atendimento com Gastropediatra os pacientes são encaminhados para outros municípios, pois não há tal especialidade aqui. Esperando pronto atendimento, encaminhamos o pedido para a Prefeitura”.

A solicitação foi lida em plenário e encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi.