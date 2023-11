Prêmio MPT na Escola revela vencedores da etapa nacional no próximo dia 11 de dezembro

Evento virtual será transmitido no canal TVMPT no Youtube

Os vencedores da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2023 serão conhecidos no próximo dia 11 de dezembro de 2023, a partir das 13h30, em evento virtual com transmissão pelo canal TVMPT no Youtube. Antes previsto para o dia 5, o evento teve sua data alterada para o dia 11 de dezembro. O objetivo da premiação é estimular a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de promoção e defesa de seus direitos.

O concurso premia os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais de estudantes das instituições públicas de ensino que integram o projeto em todo o Brasil. O prêmio é dividido em dois grupos: alunas e alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental, com produções sobre trabalho infantil. Já para o segundo grupo, de estudantes de 6º e 7º ano do ensino fundamental, deve ser abordada a aprendizagem profissional/profissionalização de adolescentes.

A coordenadora nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância) do MPT, Luísa Carvalho Rodrigues, destaca a participação recorde de mais de 800 municípios em todo país e todas as 24 Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) envolvidas, nesta edição do MPT na Escola. “Também de forma pioneira, houve a obrigatoriedade de que crianças ou adolescentes integrassem as comissões julgadoras regionais e contamos com a participação de quatro jurados e juradas adolescentes na etapa nacional, um(a) em cada categoria de trabalho a ser avaliado. Todo esse engajamento culminou em trabalhos emocionantes e que tornaram a atribuição de notas muito difícil”, afirmou a coordenadora nacional da Coordinfância.

Para Luísa Carvalho Rodrigues, o MPT na Escola é uma importante iniciativa para enfrentamento do trabalho infantil e promoção de direitos de crianças e adolescentes com a valorização do protagonismo infantojuvenil. “Com o MPT na Escola, são estabelecidas parcerias com a rede de proteção, especialmente as escolas, para promoção de ações de conscientização e sensibilização sobre o tema”, disse.

Lista das vencedoras e dos vencedores por ordem numérica de PRT:

Grupo 1 – Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

Categoria Conto

PRT 7 (Ceará)

– Município: Várzea Alegre

– Escola Doutor Dário Batista Moreno

– Trabalho: “A Fada e os trabalhadores infantis” de Jorge Kauan de Lima Silva

PRT 11 (Roraima)

– Município: Boa Vista

– Escola Municipal Frei Artur Agostini

– Trabalho: “Alegrolandia: a cidade de todas as crianças” de Jady Pereria e Maria

Eduarda Assunção Gonçalves

PRT 21 (Rio Grande do Norte)

– Município: Jucurutu

– Escola Municipal José Ferreira

– Trabalho: “A Menina do Avental Amarelo” de Maria Klara Ferreira de Araújo

Categoria Desenho

PRT 7 (Ceará)

– Município: Jucás

– Escola Ensino Fundamental Dom José Mauro

– Trabalho: “Doce sonho de criança” de Gabriel Alves de Oliveira

PRT 12 (Santa Catarina)

– Município: Irineópolis

– Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder

– Trabalho: “#Compartilhe…#Denuncie” de Rian Estoieski Gonçalves da Silva e

Evandro Ademar Zusak

PRT 17 (Espírito Santo)

– Município: Serra

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Mauro Pereira Bastos

– Trabalho: “Um mundo, duas possibilidades e uma única solução: proteção e

educação” de João Victor Campos Neves

Categoria Poesia

PRT 5 (Bahia)

– Município: Conceição de Coité

– Escola Amado João da Silva

– Trabalho: “…Mas Trabalho Infantil…Não!” de Maria Priscila Mota Silva

PRT 9 (Paraná)

– Município: Arapongas

– Escola Municipal Rural Duque de Caxias

– Trabalho: “Quero sua atenção” de Sofia Cristina Moura

PRT 11 (Amazonas)

– Município: Manaus

– Escola Estadual de Tempo Integral Irmã Adonai Politi

– Trabalho: “Fique avisado!” de Sthefanny Pietra Gomes de Lima

Categoria Música

PRT 1 (Rio de Janeiro)

– Município: Itaboraí

– Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva

– Trabalho: “Direito de Criança” de Maysa de Oliveira Silva e Sophia de Mendonça

Pimentel Rodrigues

PRT 3 (Minas Gerais)

– Município: Taiobeiras

– Escola Municipal Deputado Chaves Ribeiro

– Trabalho: “Lugar de criança é na escola” de Ana Clara Ferreira Cotrim, Gabriel

Jardim Souza, Henrique Alves Viana, Eduardo Marques dos Santos e

Pedro Henrique Pereira

PRT 7 (Ceará)

– Município: Itaiçaba

– Escola de Ensino Fundamental Dulcineia Gomes Diniz

– Trabalho: “Criança não trabalha” de Rafaella Oliveira Ferreira

PRT 19 (Alagoas)

– Município: União dos Palmares

– Escola Municipal João Costa de Oliveira

– Trabalho: “Educar para o futuro” de Alejandro Anselmo dos Santos,

Arthur Clarindo Grigório, Ícaro Daniel Gomes de Albuquerque e João Vitor Correia

da Silva

Grupo 2 – Alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental

Categoria Conto

PRT 1 (Rio de Janeiro)

– Município: Nova Friburgo

– Escola Municipal C.M. Demerval Barbosa

– Trabalho: “A menina sofrida” de Nathany Martins Gomes

PRT 13 (Paraíba)

– Município: Cabedelo

– Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti

– Trabalho: “João Sonhador” de Miguel Pereira da Silva

PRT 24 (Mato Grosso do Sul)

– Município: Corumbá

– Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões

– Trabalho: “A aventura de Pedro” de Anna Luíza Godoy da Silva Rodrigues

Categoria Desenho

PRT 7 (Ceará)

– Município: São Gonçalo do Amarante

– Escola de Ensino Fundamental Joaquim Pacheco de Menezes

– Trabalho: “O futuro” de Marcela Oliveira Barbosa

PRT 8 (Pará)

– Município: Juruti

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda de Souza Guimarães

– Trabalho: “Aprender dignamente é construir um excelente futuro” de Emile Coimbra

de Sousa

PRT 11 (Amazonas)

– Município: Manaus

– Escola Estadual Myrthes M. Trigueiro

– Trabalho: “Processando o futuro” de Esther dos Santos Costa Silva

Categoria Poesia

PRT 7 (Ceará)

– Município: Quixadá

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Maia de Freitas

– Trabalho: “O jovem e a profissionalização” de Ana Karolina do Nascimento Barbosa

PRT 9 (Paraná)

– Município: Cambará

– Escola Estadual Silvio Tavares

– Trabalho: “Menor Aprendiz” de Isadora Roberta Balduíno

PRT 11 (Amazonas)

– Município: Manaus

– Escola Estadual Rilton Leal Filho

– Trabalho: “Adolescente Promissor” de Abynner Lucas Da Silva Ribeiro

PRT 23 (Mato Grosso)

– Município: Nova Mutum

– Escola Municipal 4 de Julho

– Trabalho: “Jovem Aprendiz” de Vitor Hugo da Silva Polita

Categoria Música

PRT 7 (Ceará)

– Município: Jaguaruana

– Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Livramento

– Trabalho: “Vou estudar e me profissionalizar” de Liedson Natan da Silva

PRT 19 (Alagoas)

– Município: São Miguel dos Campos

– Escola Municipal Dr. Iramilton Leite

– Trabalho: “O céu é o limite” de Débora Thalita Silva Sousa e Ryan Guilhermy Lessa

Galvão.

PRT 24 (Mato Grosso do Sul)

– Município: Chapadão do Sul

– Escola Municipal Integral Semear

– Trabalho: “Tempo perdido, tempo fora da escola” de Alexandre Pyetro Lopes

Miranda, Anderson da Silva Souza Barbeiro Filho, Ayron Rodrigues Souza, Giullya

Maria Duarte Araújo e Kaique Diba Sampaio.