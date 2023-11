1ª Feira Geek Mais acontece neste domingo no Centro de Convenções

Evento traz exposições, competições e diversas atrações que celebram as culturas asiáticas e pop

Com apoio da Prefeitura de Dourados, acontece no próximo domingo, 26 de novembro, no Centro de Convenções, a primeira edição da Feira Geek Mais, um evento voltado para o público que curte tecnologia, cultura pop, cultura asiática e muito mais.

Idealizado pela jovem Julia R. Lara Bueno juntamente com sua Mãe Nislley Lara, o evento acontece das 9h às 22h com entrada gratuita, entretanto, a organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. As arrecadações serão destinadas para o CEIA – Dom Alberto.

O evento é aberto para à população e promete agradar a todas as idades e gostos, como explica Julia Lara, uma das organizadoras da feira.

“Queremos promover a união da cultura pop brasileira e asiática através da arte, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para que todos possam socializar e expandir seu conhecimento através de uma experiência enriquecedora. A Feira Geek Mais promove a união dos segmentos Geek/Nerd com outras culturas como arte e dança K-pop, fãs de Dorama, otakus, pais e mães de Pets e todos que apreciam esse universo. É um evento para celebrar a cultura pop com atrações únicas”, explica.

Durante o dia haverá exposição de produtos geeks na feira, além de diversas atrações diversas atrações como Concurso de Cosplay, Batalha de Dança, Karaokê/Animekê, Quiz, Cosplay Pet, Apresentações, Exposição do concurso de Desenho, Premiações, Praça de Alimentação, Chá Maid (inspirado nas cafeterias temáticas do japão, com atendimento de personalidades dos animes) e Jogos de Videogames com apoio do Gamefica e do Instituto Federal.

“Estamos trabalhando muito para a construção de uma comunidade Geek Mais, isso vai possibilitar que pessoas com ideias semelhantes se reúnam e se conectem com outras pessoas que compartilham interesses semelhantes, promovendo um senso de comunidade e fornecendo um espaço onde as pessoas podem se envolver em discussões, compartilhar suas paixões e fazer novas amizades”, finaliza Nislley Lara.

Serviço

1ª Feira Geek Mais

Data: Domingo, 26/11

Horário: das 9h às 22h

Local: Centro de Convenções de Dourados – Av. Guaicurus, 2.030 – Novo Parque Alvorada

Entrada: Gratuita / Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível