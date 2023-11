Prefeitura premia vencedores do 8º Festival Gastronômico e homenageia participantes

Além dos certificados aos participantes, foram entregues as premiações aos vencedores por categorias no Festival, além dos vencedores da batalha gastronômica no Instagram

Com o objetivo de desenvolver a valorização da gastronomia douradense e o fomento da economia local, incentivando o turismo, a Prefeitura Municipal, através da Semds (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação), realizou nesta segunda-feira, no auditório do Senac, a Noite de Homenagens do 8º Festival Gastronômico Sabores de Dourados.

O evento contou com a parceria do Governo do Estado, através Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Sistema Fecomércio – Senac, Unigran e Abrasel.

“O Festival é uma oportunidade de fomentar a economia local, mas também de dar visibilidade a tantos talentos que nossa Dourados possui. São profissionais de excelência com produtos deliciosos e de qualidade. As homenagens de hoje são mais que merecidas, esses profissionais tornaram a 8ª edição do Sabores de Dourados ainda mais especial”, afirma o Prefeito, Alan Guedes.

Nesta edição do Festival, que durou de 9 de outubro a 12 de novembro, participaram 45 estabelecimentos gastronômicos e foram comercializados mais de 3.000 pratos, fomentando a economia local e a geração de renda.

O festival ainda trouxe a batalha gastronômica através do Instagram @saboresdedourados nas seguintes categorias, onde foram registrados 15.028 votos.

No evento foram entregues os certificados de participação no Festival para os profissionais e premiados os 15 pratos com os maiores números de votação nas enquetes da batalha gastronômica do Instagram, sendo:

Combo Burrito de Costela – Vilhassante Sabor Mexicano;

Empadão de Frango – Amora Cafeteria;

Pizza Pesto de Manjericão – Nonna Noemia Pizzeria;

Mini Churros – Luchurros Delícias em Família;

Focaccia de Bacon com Queijo Branco – Pão da Flora;

Tapioca Virada – Tapioca Nordestina;

Fatia de Bolo Ouro Branco – Raven’s Ateliê;

Dog Duplo – Hot Dog Alvorada;

Croqueta de Linguiça – Éden Beer;

2.0 X Bacon Especial – Deu na Telha Hamburgueria;

Raimundos – Tabasco Burger;

Macarrão do Chef – Papi Macarrão;

Churros Espanhol 2 Sabores – Churros da Lila;

Pork Burger – Country Burger;

Picanha na Pedra Com Cheddar – Cantina Mato Grosso;

Já os grandes vencedores do 8º Festival Gastronômico Sabores de Dourados são:

Categoria sobremesa

Mini Churros – Luchurros Delícia em Família.

Categoria porção

Croqueta de Linguiça – Eden Beer.

Categoria pizza

Pizza Pesto de Manjericão – Nonna Noemia Pizzeria.

Categoria lanches

Combo de Burrito de Costela – Vilhassante Sabor Mexicano.

Categoria a la carte

Picanha na Pedra com Cheddar – Cantina Mato Grosso.