Olavo Sul pede resultados do plano de arborização em Dourados

O vereador Olavo Sul (MDB) encaminhou requerimento à prefeitura solicitando relatório de resultados do Plano Diretor de Arborização Urbana de Dourados – PDAU. Criado em 2020, tinha como meta a realização do plantio de 22.337 mudas até 2023, para alcançar a média proposta de 50 árvores por km de passeio na cidade.

O PDAU, desenvolvido por equipe técnica da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapec) foi um projeto encomendado pela gestão passada da prefeitura, com a finalidade de nortear a administração municipal no estabelecimento de prioridades de ação e de uso dos recursos disponíveis para a expansão arborização urbana nos passeios públicos, com base nos dados levantados durante a elaboração do programa de arborização.

Foram apresentados no programa os setores carentes de arborização, assim como as principais vias que necessitam de plantios para atingir a média proposta de 55 árvores por km de passeio. Foi considerado como horizonte do Programa o período 2021-2023, em razão que o ano de 2020 foi praticamente perdido, para efeito de preparação, devido a pandemia Covid-19.

No requerimento encaminhado à prefeitura, Olavo Sul pediu informações se o programa foi colocado em prática. Também solicitou informações sobre quais trabalhos a equipe do Instituto do Meio Ambiente (Imam) vem desenvolvendo para atingir a meta do plano de arborização.

O vereador chamou a atenção que muitos bairros que surgiram na última década possuem pouca quantidade de árvores e questionou quais ações o poder público tem adotado para arborizar esses bairros. Regiões do Dioclécio Artuzi, Harrison de Figueiredo, Greenville, Toscana, Bonanza, Vival dos Ipês, Cidade Jardim, Santa Fé, Monte Carlo, entre tantos outros loteamentos, são exemplos de baixa arborização.