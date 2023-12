Prefeitura lança Portal Empreende na próxima terça-feira

Plataforma vai aumentar a participação das empresas locais nas compras públicas da Prefeitura

No próximo dia 5 de dezembro a Prefeitura de Dourados, em parceria com o Sebrae, realiza o lançamento do Portal Empreende. Uma plataforma que vai fomentar ainda mais a economia do município e proporcionar instrumentos legais com o objetivo de aumentar a participação das empresas locais nas compras públicas da Prefeitura.

Com o Portal, todos os empreendedores de Dourados terão maior facilidade e prioridade para comercializar seus produtos com a administração municipal. Além disso, a plataforma vai concentrar os editais lançados pela Prefeitura.

“Além de concentrar os editais lançados pela prefeitura e ampliar o acesso para empreendedores locais, essa plataforma vai ser uma vitrine para os empresários cadastrados e sua localização. É uma forma de auxiliar e incentivar na aquisição de produtos e serviços por parte dos consumidores da cidade”, explica o prefeito Alan Guedes.

O lançamento acontece na terça-feira (5/12) no evento Happy Hour de Negócios, para empreendedores e empresários. A necessário confirmar presença através da inscrição on-line, que devem ser feitas através do link https://forms.gle/X2C9rSGxRi3d3gCU9. O cardápio terá preços especiais e o consumo é por conta do participante.

Serviço

Happy Hour de Negócios

Data: 05 de dezembro

Horário: das 19h às 21h

Local: Dio Santo Pizzaria

Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torres, 1285 – Jardim América

Inscrições: https://forms.gle/X2C9rSGxRi3d3gCU9

Informações: Telefone/Whats: (67) 3410-5613