Artistas visuais pintam os quatro pórticos da Praça Antônio João

Quatro artistas visuais muralistas foram convidados pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) para transformarem com arte, os quatro pórticos da Praça Antônio João, onde está acontecendo a programação do Dourados Brilha 2023.

“Tivemos essa ideia de colocar nossos artistas locais para produzirem uma intervenção artística nos quatro pórticos, dando uma oportunidade de divulgação dos trabalhos durante a programação do Dourados Brilha 2023”, pontuou o secretário de Cultura, Francisco Chamorro, o Kinho.

Henrique de Sousa, Nathalya Escobar, Gi Brandão, Casilda Martinez e João Paulo Martinez trabalharam em cima do tema de Natal, mas cada um teve a oportunidade de criar uma proposta artística. “Eu optei por fazer uma pegada lúdica, com personagem de desenho, que a criançada gosta e com muita cor”, explica Henrique.

Para os artistas, participar do evento dá uma visibilidade muito boa junto ao público, além do reconhecimento por parte do poder público. “É um evento na praça da nossa cidade e ter uma pintura aqui é muito legal”, afirma Henrique.

Já Nathalya ressalta que o espaço é um reconhecimento do trabalho, que os artistas já desenvolvem. “É ser reconhecida como artista local. As pessoas vão ver que hoje estamos pintando na praça, mas já estivemos em todos os bairros da cidade. Acredito que aqui também conseguimos passar um pouco do nosso trabalho, descriminalizando o grafite e mostrando mais o que é o muralismo, além de conseguir tocar as pessoas com a nossa arte”, acredita Nathalya.

Confira a programação desta sexta (1) do Dourados Brilha 2023:

19h15 – RENASCE Anna Pavlowa.

19h45 – RENASCE Blanche Torres.

20h – RENASCE Sucata Cultural

20h15 – Show da Dupla Monique & Alemão

21h15 – Show com Dany Cristinn