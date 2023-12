Polícia Federal prende três em Ponta Porã com mais de 2 toneladas de maconha

Operação da Polícia Federal na sexta-feira em Ponta Porã prendeu três pessoas em flagrante com mais de 2,5 toneladas de maconha. O local da apreensão, segundo informações da PF, era utilizado como entreposto na cidade fronteiriça. Entre os presos estão dois paraguaios e um brasileiro.

O trio preparava as embalagens da droga para serem distribuídas para outros estados do Brasil. As investigações continuam com objetivo de elucidar toda a dinâmica criminosa.

A ação ocorre da PF no contexto e desdobramento da Operação Argos – operação integrada entre o MJSP e MD, intensificando a atuação das forças de segurança pública na região de fronteira.