Operação da PF e Receita em MS e SP mira esquema que movimentou R$ 200 mi em notas frias

Operação Partidas Dobradas foi deflagrada nesta quinta-feira em Ponta Porã, Dourados e SP

Policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem nesta quinta-feira, 22, mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Operação, denominada Partidas Dobradas, visa desarticular grupo criminoso especializado no registro de notas fiscais “frias” e criação de empresas “fantasmas” para amparar contrabando de produtos estrangeiros através da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Foram cumpridos hoje um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, Dourados e São Paulo/SP, além do bloqueio de bens dos envolvidos. Segundo o Campo Grande News, nove servidores da Receita Federal e 22 policiais federais foram mobilizados na ação. O nome da operação faz referência ao método contábil de mesmo nome.

De acordo com as investigações, desde 2018 o grupo emitiu pelo menos 35 mil notas fiscais, as quais somaram aproximadamente R$ 200 milhões. “A remuneração pela prestação desse serviço era feita de várias maneiras, dentre elas, o recebimento de percentual sobre o valor global de cada nota fiscal”, afirma a PF.

Os documentos fiscais emitidos pelo grupo deram amparo ao transporte irregular em território nacional de variados produtos, como eletrônicos, pneus, agrotóxicos, cabelo humano, garrafas térmicas, copos térmicos, postes de concreto e cimento. As cargas também foram usadas para ocultar drogas, armas e mercadorias de maior valor agregado.

Segundo a PF, o transporte era feito pelos solicitantes ou por terceiros. Já a receptação era intermediada por assessoria contábil, que criava empresas “laranjas” por curto período de existência, descartadas e substituídas periodicamente.

Parte dos produtos contrabandeados pelo grupo foi apreendida em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais Goiás, Mato Grosso, entre outros estados. A Polícia Federal ainda não divulgou o balanço da operação, mas em um dos endereços vasculhados dois revólveres e munições.